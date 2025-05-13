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Navlungo Yeni Kargo Hizmeti Başlattı

NAVLUNGO YENİ KARGO HİZMETİ SUNUYOR

Navlungo, sunduğu hizmetlere bir yenisini ekliyor. E-ticaret satıcılarının yurt dışına gönderilerini ulaştırmasını sağlayan Navlungo, artık yurt içinde de kargo hizmeti vermeye başladığını duyuruyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren e-ticaret satıcıları, Navlungo platformu aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı kargo operasyonlarını tek bir panel üzerinden etkili bir şekilde yönetebiliyor.

KULLANICILARA SAĞLANAN AVANTAJLAR

Kullanıcılar, tüm gönderileri için taşıyıcı karşılaştırması yapabiliyor, etiket oluşturabiliyor ve gönderim süreçlerini uçtan uca takip edebiliyor. Sistem, gönderi başına en uygun fiyatı sunarak satıcıların operasyonel maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Navlungo CEO’su İsa Korkmaz, “Bugüne kadar 120’den fazla ülkeye ulaşan e-ihracat altyapımızı şimdi yurt içine taşıyoruz. Amacımız, Türkiye’deki e-ticaret satıcılarının tüm lojistik operasyonlarını tek panelden yönetebilecekleri bir sistem sunmak. Hedefimiz, sadece taşımacılık değil; müşteri deneyimini iyileştiren ve zaman kazandıran bir lojistik teknolojisi yaratmak” diyor.

YENİ HİZMETİN FAYDALARI

Yeni hizmetle birlikte Navlungo kullanıcıları aşağıdaki imkanlara erişebiliyor: “Yurt içi ve yurt dışı kargoları aynı panelden yönetme imkanı, sipariş entegrasyonu, anlık fiyatlama ve gönderi takibi, kapıdan alım, iade yönetimi ve taşıyıcı karşılaştırma teknolojisi, tamamen dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş gönderi süreçleri.”

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