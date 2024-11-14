Nays İle MediaMarkt’ta Alışverişte Hediye Para

HEDİYE PARA KAMPANYASI BAŞLADI

MediaMarkt, tüketicilere 30 Kasım tarihine kadar Nays Kart ile gerçekleştirecekleri 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10 hediye para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya dahilinde tüketiciler, 500 TL’ye kadar hediye para kazanabiliyor. Kazanılan bu hediye paralar, Nays MediaMarkt Cüzdanına aktarılmasının ardından MediaMarkt’ta harcamalarda değerlendirilebiliyor.

KAPSAMLI ÜRÜN YELPAZESİNDEN FAYDALANIM

Geniş ürün yelpazesiyle rahat bir alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt, Nays ile olan iş birliğiyle 30 Kasım’a kadar sürecek “Hediye Para” kampanyasını başlattı. Bu kampanya çerçevesinde, tabletlerden akıllı telefonlara, ev aletlerinden bilgisayarlara kadar çeşitlilik gösteren ürünleri Nays Kart ile satın alan tüketiciler, alışverişlerinin %10’u oranında hediye para kazanıyor.

KAZANILAN HEDİYE PARALARIN KULLANILMASI

MediaMarkt’ın mağazalarında, mediamarkt.com.tr web sitesinde veya MediaMarkt uygulaması üzerinden Nays ile yapılacak 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kampanya ile kazanılan hediye paralar, işlem tarihini takip eden 3 iş günü içinde Nays MediaMarkt Cüzdanına aktarılıyor. Kazanılan puanlar, MediaMarkt’dan gerçekleştirilecek yeni alışverişlerde kullanılabiliyor. Tüketiciler ayrıca, Nays ile yapacakları MediaMarkt alışverişlerinde ödemelerini QR kod, NFC veya Nays Kart ile gerçekleştirebiliyor.