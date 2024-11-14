“Nays İle MediaMarkt’ta Hediye Para Fırsatı”

KAMPANYA DETAYLARI

MediaMarkt, tüketicilere Nays Kart ile 30 Kasım’a kadar gerçekleştirecekleri 3.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde %10 hediye para kazanma fırsatı sunuyor. Bu kampanya aracılığıyla, alıcılar 500 TL kadar hediye para kazanma imkânı buluyor. Kazanılan hediye paralar, Nays MediaMarkt Cüzdanına tanımlandıktan sonra tekrar MediaMarkt’ta harcanabiliyor.

Tüketicilere geniş ürün yelpazesi ile konforlu bir alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt, Nays ile ortaklaşa olarak 30 Kasım tarihine kadar geçerliliğini sürdüren “Hediye Para” kampanyasına imza attı. Bu kampanyada, tabletlerden akıllı telefonlara, ev aletlerinden bilgisayarlara kadar var olan son teknoloji ürün yelpazesi içinde ihtiyaçlarına uygun ürünleri Nays Kart ile satın alan tüketiciler, yapacakları alışverişin %10’u oranında hediye para kazanıyor.

MediaMarkt mağazaları, mediamarkt.com.tr adresi ve MediaMarkt mobil uygulaması üzerinden, Nays ile gerçekleştirilecek 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan bu kampanyada kazanılan hediye paralar, işlem tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Nays MediaMarkt Cüzdanına yükleniyor. Kazanılan puanlar, daha sonraki MediaMarkt alışverişlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca, tüketiciler Nays ile yapacakları MediaMarkt alışverişlerinde ödemelerini QR, NFC veya Nays Kart ile gerçekleştirebiliyor.