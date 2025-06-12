Naz Aydemir Akyol Galatasaray’da!

Naz Akyol’un Sürpriz Transferi

Voleybol kariyerinde iki dönem boyunca Fenerbahçe forması giymiş ve fanatik seyirci tarafından sevilen efsanevi isimlerden biri olan Naz Aydemir Akyol, sürpriz bir transfere imza attı. Galatasaray, tecrübeli milli pasör ile 1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Naz Aydemir Akyol! Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli pasör Naz Aydemir ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.” şeklinde ifadeler kullanıldı.

İmza Töreninde Duygular

RAMS Park’ta düzenlenen imza töreninin ardından milli oyuncu, “Öncelikle Başkanımız Dursun Özbek ve Mehmet Cibara’ya transferdeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Geçen seneki takımın başlattığı bir ivme var. Çok keyifli ve gurur veren bir voleybol oynuyorlardı. Bu sene umuyorum ki oynanan voleybolu madalyalarla, kupalarla taçlandıracağız. Tek hedefimiz bu.” diye konuştu.