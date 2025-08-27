Nazalin Selvi, Ankara Üniversitesi’ni Kazandı

NAZALİN SELVİ’NİN ÜNİVERSİTE HAYALİ GERÇEK OLDU

Mersin’de yaşayan görme engelli Nazalin Selvi (17), hayalindeki üniversite olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne kabul aldı. Bu hedefe ulaşmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde, görme engeline uygun eğitim yöntemleriyle ders aldı. Kursunda sesli anlatım ve Braille alfabesini kullanarak ders işleyen öğretmenler, Nazalin’in akademik başarısını artırmakla kalmayıp moral ve motivasyonunu da yükseltiyor. Her gün okuldan sonra birebir destek alarak çalışan Nazalin, sonunda istediği bölüme yerleşti.

KURSUN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Nazalin’in, yılın başında kurs merkezine gelerek taleplerini ilettiğini belirten Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nin Kurs Sorumlusu Avni Yalçın, “Nazalin’in durumunu anlattığında biz öğretmenler olarak yeni bir deneyim yaşadık. Nazalin’e destek olmak istedik ve bu konuda başarılı olduk. Yıl boyunca deneme sınavları, konu anlatımları ve test çözümlerinde kendisine birebir yardımcı olduk” diye ifade etti.

Nazalin’in üniversiteyi kazanmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan rehber öğretmeni Yunus Emre Buldu, “Kendisi hedeflerine doğru ilerleyen yolda bir adım daha atıyor. Bizler de bu süreçte Nazalin’e destek vermeye devam edeceğiz ve her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Nazalin’İN DUYGULARI

Yıl boyunca hazırlandığı sınavdan ilk 10 bine girmeyi başardığını kaydeden Nazalin Selvi, duygularını şöyle dile getirdi: “Geçen yıl temmuz ayında diğer dershanelerle görüştüm ama kimse yardımcı olamadı. Sonunda buraya başvurduk ve yıl boyunca tüm denemelerim okundu. Aklınıza gelebilecek her dersten, matematikten, Türkçeden tarih sorularına kadar birebir çalıştık. Hayatımda bu fırsatları sonuna kadar değerlendirdim. Bana destek olan öğretmenlerim sayesinde böyle bir başarı elde ettim.”

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Eğitim sürecinde sağladıkları destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne minnettar olduklarını belirten anne Emine ve baba Selahattin Selvi, “Kızımıza her aşamada destek verdiler. Bu sayede buralara gelebildik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Görme engeli dolayısıyla başka merkezler kabul etmedi. Buradaki öğretmenler işimizi kolaylaştırdı” dedi.