Nazan Eke, Kadın Girişimciliğin Ekonomik Önemi Vurguladı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMADAKİ ÖNEMİ

Haber Bahane programında, kadın girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki etkisi üzerine dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, programda Gökay Kalaycıoğlu ile bir araya gelerek kadın girişimciliğin önemine, kadın istihdamına ve sosyal sorumluluk projelerine dair çarpıcı mesajlar sundu. Türkiye’deki doğrudan satış sektöründeki liderliği ile kadın girişimciliği konusunda önemli bir örnek oluşturan Eke, bu sektörün hak ettiği değeri bulamadığını dile getirdi.

KADINLARA İSTİHDAM FIRSATI SUNAN MODELLER

Eke, Alyalina Kozmetik’in doğrudan satış ağı ile çok sayıda kadına iş imkânı sunduğunu vurguladı. Bu modelin, sermaye sahibi olmayan ancak çalışmak isteyen bireyler için fırsatlar yarattığını belirten Eke, kadınların kişisel gelişim, liderlik ve ekip yönetimi konularında eğitim aldıklarını kaydetti. Eke, “Vergi levhası olan kadın girişimcilerimiz çok fazla. Onlar hem kendi gelirlerini kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

Nazan Eke, uzun vadeli hedefleri arasında kız çocuklarının eğitimine destek vermek amacıyla bir vakıf kurma planının bulunduğunu açıkladı. Alyalina Kozmetik’in gelirlerinin bir kısmını bu vakfa yönelik ayırmayı hedeflediklerini bildiren Eke, “Bizim binlerce kızımız var. Burs verdiğimiz, eğitimine katkı sunduğumuz öğrenciler bizim çocuklarımız gibi. Vakıfla bu desteği kurumsallaştırmak istiyoruz” dedi.

AİLE VAKFI KURMA HEDEFİ

Çocuk sahibi olmadığı için işini devredeceği bir aile bireyi bulunmadığını ifade eden Eke, vakıf planını şu şekilde anlattı: “Bizim severek yaptığımız bir işimiz var. Tabi çocuk olmadığı için bu işi devredeceğimiz insanlar yok. Bu yüzden bir aile vakfımız olsun istiyorum. Kız çocuklarını okutmaya vesile olan bir vakıf olsun ve bizim gelirlerimizin bir kısmı oraya gitsin. Ama bizimle beraber başlangıçtan beri yol alan insanların da bir hissesi olsun istiyorum, bizden sonra da o misyonu devam etsin istiyorum.”