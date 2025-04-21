Nazan Kesal, Furuğ Ferruhzad’ı Canlandırıyor

NAZAN KESAL’IN YENİ OYUNU DEVAM EDİYOR
Nazan Kesal, İran’ın etkili kadın şairlerinden Furuğ Ferruhzad’ı canlandırdığı “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyununu sahnelemeye devam ediyor. Oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde seyircilerin karşısına çıkacak.
OYUNUN DETAYLARI VE BİLET SATIŞI
Şebnem İşigüzel’in yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği bu içten oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde İstanbullularla buluşma fırsatı sunuyor. Biletler, Türkiye’nin öncü etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.