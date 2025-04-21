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Nazan Kesal, Furuğ Ferruhzad’ı Canlandırıyor

NAZAN KESAL’IN YENİ OYUNU DEVAM EDİYOR

Nazan Kesal, İran’ın etkili kadın şairlerinden Furuğ Ferruhzad’ı canlandırdığı “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyununu sahnelemeye devam ediyor. Oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde seyircilerin karşısına çıkacak.

OYUNUN DETAYLARI VE BİLET SATIŞI

Şebnem İşigüzel’in yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği bu içten oyun, 4 Mayıs’ta Moda Sahnesi’nde İstanbullularla buluşma fırsatı sunuyor. Biletler, Türkiye’nin öncü etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.

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Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

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