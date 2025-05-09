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Nazan Öncel, Sağlık Sorunları Yaşıyor

SANATÇININ PAYLAŞIMI ENDİŞE YARATTI

Türk müziğinin unutulmaz ismi Nazan Öncel, bu sabah sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşım ile hayranlarını üzüntüye soktu. 69 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Öncel, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade ediyor: “Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık.”

HASTANE SÜRECİ VE ARAŞTIRMA AŞAMASI

Sanatçı, ambulansa kadar kendisine eşlik eden kedisi Türkan’a “Bekle beni, sana söz geleceğim” dediğini belirtti. Sabah saat 06:00’da eve döndüğünde kedisinin kendisini kapıda karşıladığını anlattı. Nazan Öncel, bugün hastanede anjiyo sürecine geçirileceğini de duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle, yarın akşam gerçekleştireceği konseri iptal etmek zorunda kaldı ve hayranlarından anlayış talep etti.

KONSER İPTALİ VE HAYRANLARINA MESAJI

Öncel, mesajını “Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen” diyerek tamamladı. Hayranlarına durumu hakkında bilgi vererek desteklerini ve anlayışlarını istedi.

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