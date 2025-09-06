Nazeli Baghdasaryan Açıkladı, Güven Ortamı Oluşuyor

BAĞHDASARYAN’DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta yaptığı yurtdışı seyahati ve ardından dün gerçekleşen Ermenistan’a dönüşü için hava sahasının kullanımına izin verdiğini duyurdu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde güven ortamı oluşmaya başlıyor.

UÇUŞ İÇİN İZİN ALINDI

Baghdasaryan, Başbakan Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta Azerbaycan hava sahasını kullanarak yurtdışına çıktığını ve yine aynı güzergahı kullanarak dün gece Ermenistan’a döndüğünü aktardı. Uçuş için Bakü’den izin talep edildiğini ve olumlu bir geri dönüş aldıklarını dile getiren Baghdasaryan, “Bu olayı, bölgede iletişim ablukalarının kaldırılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması yönünde atılmış pratik bir adım olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Azerbaycan’dan ise hâlâ durumla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.