Nazilli’de 1 Şüpheli Uyuşturucudan Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE YAKALAMA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcıları üzerine koordineli bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ELE GEÇİRİLENLER

Alınan bilgiler doğrultusunda Nazilli ilçesinde İ.T. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve ona ait alanlarda gerçekleştirilen aramada toplamda 3 bin 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir bitkisi tohumu ve 19 kök kenevir bitkisi bulundu. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemler sonrasında adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

Adli merciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İ.T. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkinliğini artırarak toplum sağlığını korumayı amaçlıyor.