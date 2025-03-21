Nazilli’de 100 Bin Makaron Ele Geçirildi

NAZİLLİ’DE SİGARA KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda tam 100 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle, sigara kaçakçılığına karşı kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BULUNDU

Nazilli ilçesinde sigara taşıdığı düşünülen bir araçta yapılan arama sonucunda 100 bin adet doldurulmuş makaron tespit edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin sürdüğü belirtiliyor.