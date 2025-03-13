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Nazilli’de 19 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

SUÇLARDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekipleri, toplamda 19 suçtan aranan bir kişiyi yakaladı. Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT birimi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

SUÇLARA GÖRE YAKALAMA

Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve çocuğun soy bağını değiştirmek gibi nitelikli suçlar işleyen E.A., detaylı çalışmalar neticesinde Güzelköy Mahallesi’nde tespit edildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklandıktan sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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