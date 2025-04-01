Nazilli’de 19 Yaşındaki Genç Yurtta Ölü Bulundu

GENÇ İŞTE ÖLÜ BULUNDU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, dedesi tarafından yaşamını yitirmiş olarak keşfedildi. Olay, Çapahasan Mahallesi Beş Eylül Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesinin İzmir’de bayram ziyaretine gittiği sırada Musa Kazım Zeybek (19) dedesinin yanında bulunmak üzere eve uğradı. Dedesinin torununu evde görememesi üzerine apartman içinde arama yapmaya karar verdi. Dede, çatıya çıktığında torunu Musa’yı ölü şekilde buldu.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye hem sağlık hem de polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç erkek, olay yeri inceleme işlemlerinin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.