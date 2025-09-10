Haberler

Nazilli’de 22 Yıl Hapis Ceza

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 22 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon yapıyor.

ADLI İŞLEMLER TAMAMLANDI

“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçu nedeniyle aranan, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hamzalı Mahallesi’nde tespit edilerek ele geçiriliyor. Yakalanan kişi, tamamlanan adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim ediliyor.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

