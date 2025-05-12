Nazilli’de 24 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

NAZİLLİ’DE OPERASYONLA YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 3 yıldır 24 suçtan aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT birimi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, aranan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇLAR VE CEZASI

3 yıldır 24 ayrı suçtan kaçan ve toplamda 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. (46) isimli şahıs, Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde, yapılan operasyon sonucunda ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.