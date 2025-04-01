Nazilli’de 24 Yaşındaki Genç Kız Ölü Bulundu

ŞOK EDİCİ OLAY

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin, erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu. Bu dehşet verici olay sonrasında, gözaltına alınan genç kızın sevgilisi Özcan Korkmaz (29), ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Olayın yaşandığı gün, apartmanda yaşayan komşular, genç çiftin kürtaj nedeniyle tartıştığını belirtti. Bu durum, tüm şüphelerin Özcan Korkmaz etrafında yoğunlaşmasına neden oldu. Korkmaz, sevgilisi ile bir kavga yaşadığını kabul etti, ardından evden ayrıldığını ve geri döndüğünde sevdiği kızı kanlar içinde bulduğunu ifade etti.

SİLAH BULUNDU

Olay yeri geniş bir arama yapılmasının ardından, yatağın altında kayıp bir silah bulundu. Bulunan silahın ardından polis, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra’nın esrarengiz ölümüyle ilgili kriminal sonuçlar, olayın aydınlatılmasında büyük önem taşıyor.