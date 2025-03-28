Nazilli’de 31 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından ceza alan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

“Kasten Öldürme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. isimli şüpheli, Nazilli’de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.