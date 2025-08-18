Nazilli’de Boşanma Aşamasındaki Polis, Eşini Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru Hüseyin Derin (52) tarafından 5 kez tabancayla vurulan Burcu Derin (52) yaşamını yitirdi. Olay, saat 09.30 civarında Yenimahalle 107 Sokak’ta meydana geldi. Hüseyin Derin, boşanma sürecindeki eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

KAÇIŞ VE SALDIRI

Burcu Derin, karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikleyip, yanındaki tuhafiyeye sığındı ve yardım istedi. Ancak Hüseyin Derin, yanında taşıdığı tabancayla peşinden giderek, ardı ardına 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

TEDAVİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Yaralı Burcu Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil müdahalelere rağmen, Burcu Derin yaşamını yitirdi. Derin’in cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay sonrası polis, Hüseyin Derin’i gözaltına aldı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.