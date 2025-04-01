Nazilli’de Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. İddialara göre, alkollü olduğu belirtilen iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Furkan Samet Bacaksız (25), vücuduna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine hemen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Bacaksız’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu kritik olan Bacaksız daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi; ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra cinayet şüphelisinin yakalanması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Ü.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.