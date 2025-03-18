Nazilli’de Cinayet ve İntihar Olayı yaşandı

NAZİLLİ’DEKİ TRAJİK OLAY

Aydın ilinin Nazilli ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, kendisinden ayrılan kadını silahla öldüren bir kişi, sonrasında kendi yaşamına son verdi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 213 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, uzun zamandır ayrıldığı sevgilisi Sabriye Türköz’ü takibe aldı.

OLAYIN SEBEBİ TARTIŞMA

Bugün saat 16.00 sıralarında, bir çocuk annesi olan Sabriye Türköz ile konuşmak için evinin önüne giden Akkuş, burada ikili arasında bir tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışma sonrasında Akkuş, silahına yönelerek önce Türköz’ü vurdu. Kadını öldürdükten sonra silahın şarjörünü değiştirip, olay yerinden uzaklaştığı sırada kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde hem Türköz’ün hem de Akkuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından, her iki kişinin cansız bedenleri hastane morguna gönderildi. Türköz’ün daha önce Akkuş’un kendisine rahatsızlık vermesi nedeniyle şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.