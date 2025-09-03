Nazilli’de Dolandırıcı Polis Kılığına Girdi

POLİS KİMLİĞİ KULLANILARAK DOLANDIRICILIK OLDU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, iki yaşlı vatandaşın altınlarını ve paralarını alarak kayıplara karıştı. Olay, 29 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.B. ve Z.B. adlı yaşlı bireyler, dolandırıcının telefonla aradığını ve evdeki tüm değerli eşyalarını Sümer Park’a getirmelerini istediğini bildirdi. Daha sonra parkın otopark kısmında bir erkek şahıs, altınları ve parayı alarak olay yerinden ayrıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti. Şüphelinin tespit edilmesi için 60 saatlik kamera incelemesi yapıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu titiz çalışma sonucu dolandırıcının kimliğini belirledi. Şüpheli olarak belirlenen İ.Ü., olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan işlemler sonucunda, yakalanan İ.Ü. adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadele eden güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sayesinde çözüme kavuşmuş oldu.