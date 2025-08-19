Nazilli’de Dolandırıcılık İlanı Ortaya Çıktı

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARININ YENİ TAKTİKLERİ

Nazilli’de yeni evli bir çiftin tüm birikimlerini dolandıran sosyal medya dolandırıcılarının, sahte hesaplarda Nazilli’den bir ailenin fotoğraflarını kullandığı belirlendi. Olayın farkına varan ve dolandırıcılığa uğradığı için karakola başvuran Anıl Kahya, “Dolandırıcıların kullandığı fotoğraflar yüzünden mağduriyetimizin giderilmesi için karakola gittik. Şüpheli gibi arandığımızı öğrendik. Hem mağdur hem de aranan bir şüpheli olarak ifade vermek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

YAŞANILAN MAĞDURİYET VE ŞİKAYETLER

Nazilli ilçesinde yaşayan yeni evli çift, sosyal medya üzerinden gördükleri bir sahte ilana inandı ve tüm birikimlerini kaybetti. Kendi hatalarının başkaları tarafından tekrarlanmaması için Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunan çift, aynı zamanda diğer vatandaşları da uyarmaya çalıştı. Mağdur olan S.D. ve O.D. çifti, aldıkları ekran görüntülerini medya ile paylaşarak durumu duyurduklarında, dolandırıcıların sahte hesaplarında kullandıkları profil fotoğraflarının Nazilli’den bir ailenin sosyal medya hesabından alındığını da ortaya çıkardılar.

ŞAŞIRTICI GELİŞMELER

Nazilli’de meydana gelen dolandırıcılık olayı hakkında bilgi sahibi olan bir diğer mağdur Anıl Kahya, olayın kendilerini de çok etkilediğini söyledi. “Normal işimizi gücümüzü takip ederken haber sonrası tanıdıklarımız bizi aramaya başladı. Dolandırıcıların sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarında ailemizin fotoğrafı kullanılmış. Çok şaşırdık ve ciddi bir mağduriyet yaşadık” diyen Kahya, karakola gitme kararı aldıklarını ve burada dolandırılan kişiler olarak eş zamanlı şüpheli olduklarını öğrendiklerini ifade etti. “Karakolda hem şüpheli hem de mağdur olarak ifade vermek zorunda kaldık. Dolandırıcılar, sosyal medya hesabımızdaki fotoğrafları kopyalyıp profil fotoğrafı olarak kullanmışlar. Alışveriş mağduru değiliz ama itibarımızı zedelemeye çalışan dolandırıcılardan biz de şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.