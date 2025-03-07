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Nazilli’de Fırın Çalışanı Ölü Bulundu

FIRIN ÇALIŞANININ ÖLÜ BULUNMASI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir fırın çalışanı, iş arkadaşları tarafından kaldığı odada ölü olarak bulundu. Olay, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir ekmek fırınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fırında çalışan Tuncay Korkmaz (40), mesaisinin ardından dinlenmek için aldığı odada uykuya daldı.

ARKADAŞLARININ ENDİŞESİ

İş arkadaşları, Korkmaz’ın uzun süre odasından çıkmadığını fark edince sağlık durumundan şüphelendi. Kontrol etmek amacıyla odaya giren arkadaşları, Korkmaz’ı hareketsiz şekilde yatarken gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan iş arkadaşları büyük bir üzüntü içine girdi. Korkmaz’ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna taşındı.

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