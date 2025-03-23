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Nazilli’de Hafızlık Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

HAFIZLIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Nazilli İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hafızlık Kur’an Kursları’nda eğitim süreçlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere belgeleri, İlçe Müftüsü Hakan Türe tarafından verildi. Bu özel eğitim süreci, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip, bunu hayatlarına anlamlı bir şekilde katmalarını sağlıyor. Hafızlık eğitimi, sadece dini bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin manevi olgunlaşmalarına ve ahlaki değerler edinmelerine de destek oluyor.

TÖRENDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Nazilli İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen törende, İlçe Müftüsü Hakan Türe konuşma yaptı. Türe, “Kur’an kurslarımızda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazanan hafız evlatlarımızı tebrik ediyorum. Hafızlarımızın, bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Onları yetiştiren anne babalarına ve hocalarına da teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

BELGELERİN TAKDİMİ

Müftü Türe, konuşmasının ardından hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim etti. Bu tören, öğrencilerin azimlerini ve başarılarını taçlandıran anlamlı bir an olarak kaydedildi.

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