Nazilli’de İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Y.Ö’nün kullandığı 48 AL 682 plakalı otomobil, 25 yaşındaki K.A’nın yönetimindeki 35 AH 7087 plakalı araçla Bozyurt Mahallesi’nde çarpıştı.

Olayın ardından durumu yetkililere bildirilmesiyle birlikte bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hem sürücüler hem de araçlarda yolcu olan 6 kişi yaralanarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreci devam ediyor.