Nazilli’de İki Grup Arasında Kavga Çıktı

KAVGA NEDENİYLE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, iki grup arasında çıkan bir kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen verilere göre, alkollü oldukları iddia edilen gruplar arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma çıkıyor.

KARMAŞA VE YARALANMA

Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında, Furkan Samet Bacaksız (25) bıçak darbesiyle yaralanıyor. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletiyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Bacaksız’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Durumu ağır olan Bacaksız, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamıyor. Bacaksız’ın ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri derin bir üzüntü yaşıyor. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.