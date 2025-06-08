Nazilli’de İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

NAZİLLİ’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) kaydedildi. Olay, saat 20.00 civarında Nazilli-Aydın kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda gerçekleşti. T.Ö. yönetimindeki 34 FSE 534 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 09 R 9475 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle A.E. yönetimindeki araç takla atarak bir süre sürüklendi.

KAZA SONUCU YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından otomobil sürücüleri A.E. ve T.Ö., ayrıca T.Ö. yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan N.Ö., D.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 34 FSE 534 plakalı aracın orta şeritten kavşağa döndüğünde, sol şeritten gelmekte olan 09 R 9475 plakalı otomobille çarpıştığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve devam ediyor.