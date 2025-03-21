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Nazilli’de İncir Fabrikasında Uyuşturucu Bilgilendirmesi Yapıldı

Uyuşturucu Madde Kullanımında Bilgilendirme

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir incir fabrikasında çalışan kadınlara yönelik uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili tedbirler hakkında bilgi verildi. İsabeyli Mahallesi’nde bulunan İncir fabrikasının toplantı salonunda, Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde bilgilendirme gerçekleştirildi.

Devam Eden Eğitimler

Bu eğitimlerde kadın çalışanlara, uyuşturucu madde kullanımında alınacak önlemler ve UYUMA isimli program hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Bilgilendirme sürecinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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