Nazilli’de İtfaiyeci Yangınla Gözaltına Alındı

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN İTFAİYE ERİ GÖZALTINDA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında yaşanan trajik bir olayda, itfaiye eri olan T.G, evinde çıkan yangın sonucunda eşi ve iki çocuğunu kaybetmesi üzerine gözaltına alındı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 18 Mart tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili devam ediyor.

YANGININ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

T.G, yangını çıkarmak ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak, T.G’nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri devam ediyor. Yangın, 18 Mart tarihinde Yeşil Mahalle’de T.G’nin evinde patlak vermişti. Bu korkunç olayda T.G’nin eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G’nin olay anında evde olmadığı bildirildi.