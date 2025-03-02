Nazilli’de Jandarma Aranan Şahsı Yakaladı

NAZİLLİ’DE BAŞARILI OPERASYON

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptıkları bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Aranan kişilere karşı sıkı bir mücadele yürüten jandarma, operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

FUHUŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon, koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyonda, ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından aranan Y.K. isimli şüpheli, Nazilli İlçesi Dereağzı Mahallesi’nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.