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Nazilli’de Jandarma Faaliyetleri Tanıtıldı

NAZİLLİ’DE LİSE ÖĞRENCİLERİNE JANDARMA TANITIMI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik jandarma faaliyetleri tanıtıldı. Eğitim gören 250 öğrenciye yönelik düzenlenen etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın çalışmalarına dair bilgilendirme yapıldı.

ETKİNLİKTE TEKNOLOJİK CİHAZLAR TANITILDI

Katılan öğrencilere, jandarma teşkilatının kullandığı teknolojik cihazlar, imkanları ve kabiliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Öğrencilere ayrıca etkinlik boyunca broşür dağıtılarak, jandarmanın faaliyetleri konusunda daha fazla bilgi edinmeleri sağlandı.

PROTOKOL KATILDI

Bu tanıtım faaliyetine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol de katılım gösterdi. Gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin jandarma ve güvenlik alanındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları açısından önem taşıyor.

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