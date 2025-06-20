Nazilli’de Jandarma, Karnelerde Sevinç Paylaştı

JANDARMA EKİPLERİ KARNE TÖRENİNE KATILDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen karne törenine jandarma ekipleri de katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Köpek Unsurları ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Nazilli Hasköy İlk ve Ortaokulu’nda yapılan törende yer aldı.

GELECEĞE UMUT DOLU KARNELER

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve çeşitli protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte “Vatanı Koruyan Ellerden Geleceğe Umut Dolu Karneler” mottosuyla, 2024-2025 Eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilere karneleri verildi. Jandarma ekipleri, tatili hak eden öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olarak onlara ‘iyi tatiller’ dileklerini iletti.