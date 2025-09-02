Haberler

Nazilli’de kaza, 1 ölü var

KAZA GİBİ TRAFİK OLACAK KAZALARIN SEBEBİ DİREKSİYON KAYBI

Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Aydın-Denizli Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Feridun Bayan (41) yönetimindeki 09 ARC 258 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sürüklendi.

KAZAYI GÖRENLER HEMEN İHBARDA BULUNDU

Kaza anını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Bayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması amacıyla önlemler aldı. Bayan’ın cenazesi, olay yeri çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

