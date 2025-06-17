Haberler

Nazilli’de Kötü Koku, Çöp Bulundu

KÖTÜ KOKU HATIRLATMASI

Aydin’ın Nazilli ilçesinde, kötü kokular nedeniyle yapılan ihbar neticesinde bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Ekipler, gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında evi ilaçlayıp temizledi.

EŞİNDEN GELEN İHBAR

Yıldıztepe Mahallesi 991 Sokak’ta Sultan A.’ya (65) ait olan tek katlı evde kötü koku olduğu yönünde gelen ihbarla birlikte, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler, eve girdiğinde çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Alınan izinlerin ardından denetlenen evde yoğun bir çalışma yapılarak toplamda 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkartılmasının ardından, ev ve etrafındaki çıkmaz sokak ilaçlanarak temizleme işlemi tamamlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

D-8 Acilen Toplantıya Çağırılmalı

Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, D-8 ülkelerinin acilen toplanarak İsrail'e karşı ortak yaptırımlar belirlemesi gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin temkinli davranması gerektiğini ifade etti.
Haberler

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde bulunan F.B. tutuklandı. Emniyet, kontrollerin süreceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.