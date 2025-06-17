Nazilli’de Kötü Koku, Çöp Bulundu

KÖTÜ KOKU HATIRLATMASI

Aydin’ın Nazilli ilçesinde, kötü kokular nedeniyle yapılan ihbar neticesinde bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Ekipler, gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında evi ilaçlayıp temizledi.

EŞİNDEN GELEN İHBAR

Yıldıztepe Mahallesi 991 Sokak’ta Sultan A.’ya (65) ait olan tek katlı evde kötü koku olduğu yönünde gelen ihbarla birlikte, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler, eve girdiğinde çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Alınan izinlerin ardından denetlenen evde yoğun bir çalışma yapılarak toplamda 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkartılmasının ardından, ev ve etrafındaki çıkmaz sokak ilaçlanarak temizleme işlemi tamamlandı.