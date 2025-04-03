Nazilli’de Motosiklet Kamyona Çarptı, Sürücü Yaralı

GECE SAATİNDE KAZA MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, park halindeki bir kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi 34 sokak üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Ş.M. idaresindeki 09 PA 064 plakalı motosiklet, park etmiş olan 09 R 6628 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ş.M., motosikletten düşerek yola savruldu.

OLAY YERİNDEKİLER DURUMU RAPOR ETTİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, Ş.M.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.