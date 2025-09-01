Haberler

Nazilli’de Motosiklet Kazasında Yaralılar Var

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve bu kazada bir anne ile oğlu yaralandı. İ.D. (27) yönetimindeki 09 ARM 035 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. (36) tarafından kullanılan 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza hakkında yapılan ihbarın ardından olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan anne E.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Diğer motosiklet sürücüsü İ.D. ise ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

