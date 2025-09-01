Nazilli’de Motosiklet Kazasında Yaralılar Var

KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve bu kazada bir anne ile oğlu yaralandı. İ.D. (27) yönetimindeki 09 ARM 035 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde E.A. (36) tarafından kullanılan 09 ANY 174 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza hakkında yapılan ihbarın ardından olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan anne E.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu A.A. (7) tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Diğer motosiklet sürücüsü İ.D. ise ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.