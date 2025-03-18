Nazilli’de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

NAZİLLİ’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı ve bu olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Nazilli ilçesindeki Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 09 NB 611 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir bisiklet ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle hem motosiklet hem de bisiklet sürücüleri yola savruldu. Kazada yaralanan 2 sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.