Nazilli’de Öğrenci Büşra Cin Cinayeti Araştırması

OLAYIN GERÇEĞİ

Bayramın ilk günü, Nazilli ilçesindeki 255 Sokak’ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin’in cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, genç kızın tabancayla göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cin’in cenazesi, otopsi işlemleri için ADÜ Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cin’in cinayet kurbanı olup olmadığına yönelik soruşturma devam ederken, Cin’in sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Korkmaz, emniyette verdiği ifadede, sevgilisiyle kavga ettiğini kabul etti. Kavga sonrasında evden ayrıldığını belirten Korkmaz, geri döndüğünde sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu ifade etti. Yapılan geniş çaplı aramalarda kayıp silah, yatağın altında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma sürerken, genç kızın tutuklanan sevgilisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar, duruma dair düşündüklerini ifade ederek pes dedirten tepkilerde bulundular.