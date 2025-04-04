Haberler

Nazilli’de Öğrenci Büşra Cin Cinayeti Araştırması

OLAYIN GERÇEĞİ

Bayramın ilk günü, Nazilli ilçesindeki 255 Sokak’ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin’in cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, genç kızın tabancayla göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cin’in cenazesi, otopsi işlemleri için ADÜ Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cin’in cinayet kurbanı olup olmadığına yönelik soruşturma devam ederken, Cin’in sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Korkmaz, emniyette verdiği ifadede, sevgilisiyle kavga ettiğini kabul etti. Kavga sonrasında evden ayrıldığını belirten Korkmaz, geri döndüğünde sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu ifade etti. Yapılan geniş çaplı aramalarda kayıp silah, yatağın altında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma sürerken, genç kızın tutuklanan sevgilisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar, duruma dair düşündüklerini ifade ederek pes dedirten tepkilerde bulundular.

ÖNEMLİ

Haberler

Yetki Belgesi İle Güvenli Emlak Dönemi Başlıyor

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, kiralık mülklerdeki yetkilendirme belgesinin 7 Nisan 2025'ten itibaren satılık mülklerde de zorunlu olacağını açıkladı. Güvenilir ilanlar için önemli bir adım.
Haberler

Changpeng Zhao, Kırgızistan’a Blockchain Danışmanlık Verecek

Changpeng Zhao, Kırgızistan'da Blockchain ve kripto düzenlemeleri için danışmanlık anlaşması yaptı. Ülke, kripto madenciliği için uygun yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.