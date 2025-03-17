Nazilli’de Orman Yangını Kontrol Altında

KURAKLIĞIN ETKİLERİ ORMAN YANGINLARINI ARTIRIYOR

Aydın’da kış mevsimi yaşanıyor olmasına rağmen son günlerde sıcak hava koşulları kuraklığı da beraberinde getiriyor. Bu kuraklık, orman yangınlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Önceki gün Bozdoğan’da gerçekleşen orman yangınının ardından, bugün de Nazilli’de yeni bir yangın baş gösterdi.

YANGININ RİSKİ VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Nazilli yakınındaki Karıncalıdağ’da saat 15:45 sıralarında meydana gelen yangın, ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle fark edildi. Dumanları görenlerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına aldığı bildiriliyor.