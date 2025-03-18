Nazilli’de Oturarak Voleybol Heyecanı

OKUL SPORLARI YARIŞMASI HEYECANI

Okul Sporları Oturarak Voleybol Yıldızlar ve Gençler (Karma) Türkiye Birinciliği Yarışması, kıyasıya rekabetle dolu anlara tanıklık etti. Aydın’ın Nazilli ilçesi, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen bu önemli organizasyona ev sahipliği yaptı. 15-17 Mart 2025 tarihleri arasında Nazilli Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından en yetenekli sporcular toplandı. Turnuvaya Adana, Gaziantep, Karaman, Konya, Samsun ve Zonguldak’tan toplamda 18 okul takımı katılım gösterdi. Sporcular, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya bir rekabet içinde yer aldı.

AÇILIŞ TÖRENİ COŞKUSU

15 Mart Cumartesi günü saat 11.30’da gerçekleştirilen açılış seremonisi İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sporcular ve antrenörler, bu törene büyük bir coşkuyla katıldı ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Üç gün süren heyecan verici müsabakaların ardından ödül töreni ile turnuva başarıyla sona erdi. Yıldızlar Kategorisinde Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu şampiyon olurken, Karaman Kemal Reis Ortaokulu ikinci, Zonguldak Ereğli Atatürk Ortaokulu üçüncü ve Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Gençler Kategorisinde ise Konya Akşehir Lisesi birinci, Karaman Spor Lisesi ikinci, Gaziantep Lisesi üçüncü ve Karaman Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Nazilli Spor Salonu’nda süren Türkiye Birinciliği yarışmaları, oturarak voleybol branşının en yetenekli sporcularını bir araya getirdi. Şampiyonluk mücadelesinin yoğun geçtiği turnuvada, sporcuların sahadaki azmi ve yüksek performansları büyük takdir topladı. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Sporcular, ödüllerini Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdüründen aldılar.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Şampiyona sonrasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz. Oturarak voleybol branşında sergilenen mücadele azmi ve takım ruhu, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.