Nazilli’de Sağanak Yağışlar Su Birikintisi Oluşturdu

ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde etkisi artan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yolda su birikintileri oluşmasıyla birlikte alt geçitler suyla dolarak sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Belediye ekipleri, bu bölgelerde yaşanan su baskınları için tahliye çalışmalarına başladı.

MAHALLELERDE YAŞANAN SORUNLAR

Nazilli’de, Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde yağışların etkisiyle vatandaşlar ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Birçok ev ve iş yerinin bodrum katları suyla dolarak zarar gördü. Bu durum üzerine pek çok ihbarda bulunuldu ve belediye ekipleri, zor durumda kalan mahallelerde su baskınlarını tahliye etmek için harekete geçti.

TRAFİKTEKİ ZORLUKLAR VE ÇALIŞMALAR

Sağanak yağışın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde de su birikintileri meydana geldi. Bu da sürücüler için trafikte ilerlemeyi güç hale getirdi. Ekipler, yollarda biriken suyun tahliyesi için yoğun bir şekilde çalışma başlattı.