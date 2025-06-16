Nazilli’de Sünnet Düğünü Yapıldı

AYDIN’DA DÜZENLENEN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, özel bir sünnet düğünü etkinliği gerçekleştirildi. Özgür ve Mediha Birbil çifti, oğulları Ayhan Aras için düzenledikleri etkinlikte “Aykızım” adını verdikleri tekneyi Türk bayrakları ve balonlarla süslemeyi tercih etti. Turan Mahallesi’nde pazar yerinde kurulmuş olan törende, süslenmiş tekne römork üzerine yerleştirildi ve hafif ticari bir araca bağlandı.

SÜNNET KIVAFETİ GİYEN AYHAN ARAS İLE TATLI BİR TUR

Sünnet kıyafeti giymiş olan Ayhan Aras, anne ve babasıyla birlikte tekneye binerek ilçede tur atarak vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Bu eğlenceli konvoy, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Baba Özgür Birbil, etkinliği gerçekleştirme amaçlarını gazetecilere açıklarken, “Unutulmaz bir gün olması için böyle bir organizasyon düzenledik. Farklı bir şey yapmak istedik. Oğlumuz için unutulmaz, ilçemiz için de eğlenceli bir gün olmasını hedefledik.” şeklinde konuştu.

TÖREN DUAYLA TAMAMLANDI

Etkinliğin sonunda yapılan dua ile tören sona erdi. Bu özel gün, hem aile hem de katılanlar için keyifli ve unutulmaz anılarla dolu oldu.