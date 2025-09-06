Nazilli’de Takla Atan Araç Var

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hareket halindeki bir otomobil, caddede takla attı ve bu kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay dün gece yarısı Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yıldıztepe Mahalle Muhtarlığı önündeki trafik ışıklarının bulunduğu kavşaktan batı yönüne seyir eden H.A.E. yönetimindeki 20 UK 991 plakalı otomobil, caddenin sağ tarafında park halinde bulunan 09 AGC 960 plakalı aracın arka tekerine çarparak takla attı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kaza sırasında ters dönen otomobildeki sürücü, olayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine kısa sürede 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.