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Nazilli’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

NAZİLLİ’DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleşen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.A’nın aracını durdurdu.

ARAÇTA BULUNAN TARİHİ OBJELER

Araçta yapılan inceleme sırasında farklı figürlerde dört obje ele geçirildi. Gözaltına alınan T.A, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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