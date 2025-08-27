Nazilli’de Toplantı Yapıldı, Projeler Görüşüldü

NAZİLLİ’DE EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in başkanlığında ilkokul ve anaokulu müdürlerinin katılımıyla bir sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen projeler detaylı bir şekilde ele alınırken, yeni eğitim öğretim yılına yönelik yapılacak planlamalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

YENİ PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Toplantıda, özellikle ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ön plana çıktı. Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla atılacak adımlar, ilçede uygulanacak projelerle birlikte düzenli bir şekilde planlandı. Ayrıca 2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Aile Yılı’ olarak belirlendiği için, aile değerlerini artırmaya yönelik faaliyetlerin de gündemde olduğu belirtildi.

EĞİTİMİ DESTEKLEYEN PROJELER

Velilerle iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin önemi toplantıda vurgulandı. Okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik bir basamak olduğuna dikkat çekildi ve bu alandaki erişim ile kalitenin artırılması için stratejiler ele alındı. İsmail Şimşek, “Maarif modelimizin ve aile odaklı çalışmalarımızın merkezinde çocuklarımız yer almaktadır. Özellikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONUNDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ALINDI

Toplantının sonunda, okul yöneticilerinin görüş ve önerileri dinlenerek, eğitim alanında daha etkili adımlar atılması için stratejiler belirlendi.