Nazilli’de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

TRAFFİK DENETİMLERİNİN ARTIRILMASI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi sonrasında polis ekipleri trafik denetimlerini hızlandırdı. Nazilli’de meydana gelen kazada, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 9. sınıfında okuyan 16 yaşındaki Muhammet Samet Ulusoy, motosikletiyle bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayın ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, özellikle motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken trafik kurallarına vurgu yapmak amacıyla denetimlerini artırdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE UYARI

Ekipler, il genelinde düzenledikleri denetimlerde motosiklet sürücülerine hız limitleri, kask takma zorunluluğu ve diğer trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor. Ayrıca, kurallara uymadıkları veya belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanmakta. Genç yaşta motosiklet kullanan bireylerin güvenliğini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Bu tarz kazaların önlenmesi için tüm vatandaşlar trafik kurallarına uymaya davet ediliyor.