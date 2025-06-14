Nazilli’de U.T.K. Yakalandı, Tutuklandı

NAZİLLİ’DE OPERASYONLA YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, üzerinde toplamda 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Aydın’daki jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürekli olarak sürdürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan jandarma, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

ŞAHSIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, aranan bir şahsın yakalanması için yürüttükleri çalışmada, U.T.K. isimli şahsın Bozyurt Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. U.T.K., daha önce gece vakti yağma, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan aranan bir şahıs olarak dikkat çekiyordu. Düzenlenen operasyonla yakalanan U.T.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan U.T.K., cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu başarılı operasyon, bölgedeki güvenlik çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aydın’daki jandarma, vatandaşların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiriyor.