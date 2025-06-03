Nazilli’de Üç Şahıs Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLARI YAKALADI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan üç kişi, jandarma tarafından yakalanıyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, bu şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma başlatıyor.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.F.Ç. (26), Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi’nde gözaltına alınıyor. Aynı mahallede, “Mala Zarar Verme” suçundan aranan ve 5 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası olan M.Y. (31) de yakalanıyor.

“Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan H.A. (28) ise Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde gözaltına alınıyor. Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.