Nazilli’de Üniversite Öğrencisi Cinayeti: Şüpheli Gözaltında

VAHŞET OLAYI NAZİLLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 29 Mart Cumartesi günü dramatik bir olay yaşandı. 225 Sokak’ta bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), bir gün önce sevgilisi Özcan Korkmaz’ın (29) evine etti. Ancak buradaki ziyaret, beklenmedik bir şekilde trajediyle sonuçlandı. Özcan Korkmaz ile Büşra Cin arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Korkmaz, evden ayrıldı.

KORKMAZ POLİSİ ARADI

Dün sabah saat 07.00 civarında geri dönen Özcan Korkmaz, durumu polisi bildirerek Büşra Cin’in yatakta kanlar içerisinde hareketsiz yattığını ifade etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, Büşra Cin’in tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cin’in cesedi, otopsi işlemleri için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖZCAN KORKMAZ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak Özcan Korkmaz gözaltına alındı. Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, otopsisi tamamlanan Büşra Cin’in cenazesinin Gaziantep’e gönderileceği bilgisine ulaşıldı.