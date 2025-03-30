Nazilli’de Üniversiteli Genç Kadın Öldürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, sevgilisi Özcan K.’nın evine gitti. İkili arasında, o sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle evde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Özcan K. evden ayrıldı.

POLİSE İHBAR

Bugün saat 07.00’de eve geri dönen Özcan K., durumu polise bildirerek Büşra Cin’i yatakta kanlar içerisinde ve hareketsiz bulduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, 24 yaşındaki Cin’in tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Cin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaydan sonra Büşra Cin’in erkek arkadaşı Özcan K. gözaltına alındı.